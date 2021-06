Vosges : une collision avec un train fait un mort à un passage à niveau

Une voiture a été percutée par un train de fret ce mercredi 2 juin au matin, indiquent la SNCF et les pompiers des Vosges. Le choc a eu lieu à un passage à niveau et a été très violent et le conducteur de la voiture est décédé dans l'accident.

Le choc a eu lieu vers 7h50 ce mercredi à Villotte, près de Matigny-les-Bains, à hauteur du passage à niveau numéro 22. "Le véhicule était en chicane au passage à niveau" indique la SNCF. Une enquête devra déterminer les causes de l'accident.

Pas d'impact pour les voyageurs

L'accident s'est produit sur la ligne entre Merrey et Vittel, une ligne dédiée au fret, au transport de marchandises. Cela n'aura donc aucun impact sur le trafic des voyageurs indique la SNCF.

Chaque année, on dénombre plusieurs collision entre des voitures et des trains sur des passages à niveau. En 2020, on dénombrait 83 collisions, pour 15 tués et 6 blessés graves.