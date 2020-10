Vosges : une femme mise en examen après avoir porté un coup de couteau à son compagnon

Une femme de 30 ans est mise en examen pour tentative de meurtre et placée en détention provisoire à Epinal après un coup de couteau porté à son conjoint dans la nuit de jeudi à vendredi. La victime est toujours hospitalisée, elle se trouverait toujours dans un coma artificiel, dans un état stable.

Des faits qui se seraient déroulés sur fond de violences conjugales, selon un avocat de la mise en cause, qui évoque des coups réguliers et répétés que n'aurait plus supporté ce jeudi 22 octobre sa cliente. La femme se serait alors saisie d'un couteau et aurait porté un coup au niveau du thorax de son conjoint au terme d'une soirée alcoolisée.

Des faits qui se seraient déroulés sur la voie publique à proximité du domicile du couple dans le quartier de la Vierge à Epinal. La jeune femme en détention provisoire, risque si cette qualification est retenue, la réclusion criminelle à perpétuité.