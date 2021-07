Vosges : une fillette de trois ans retrouvée morte dans une voiture à Granges-Aumontzey

La fillette, qui aurait dû fêter ses 4 ans en septembre prochain, était sous la garde de son père à Granges-Aumontzey dans les Vosges, lorsqu'elle a échappé à sa vigilance ce lundi en fin de matinée.

L'alerte a aussitôt été donnée. Des gendarmes accompagnés d'un maitre-chien ont fouillé la zone et ce n'est qu'en fin de journée que la fillette a été retrouvée dans une "voiture non roulante appartenant à un voisin, vitres fermées et exposée en plein soleil" explique le procureur de la République d'Epinal. "Malheureusement, elle était en arrêt cardio-respiratoire et elle n'a pu être réanimée" précise Nicolas Heitz.

Une autopsie sera effectuée vendredi

Le père de la victime a été placé en garde à vue pour homicide involontaire, mais il a été relâché ce mardi matin en attendant les résultats de l'autopsie qui sera effectuée vendredi.

Comment cette fillette a pu échapper à la vigilance de son père et comment s'est-elle retrouvée enfermée dans la voiture ? Ce sont les questions auxquelles l'enquête devra répondre.