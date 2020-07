Une plante est-elle à l'origine d'une grave intoxication dans une famille de Cheniménil dans les Vosges ?

Dans la commune vosgienne de Cheniménil, un couple de retraités et ses deux enfants âgés d'une trentaine d'années sont hospitalisés depuis mardi dans un état très grave à l’hôpital Émile Durkheim. Les quatre victimes ont partagé un déjeuner et il semblerait qu'ils aient ingéré une substance toxique rapporte Vosges Matin. Une plante retrouvée dans le jardin du couple pourrait être la cause de ce drame.

Des plants de datura dans le jardin

Alors qu’une enquête et des analyses sont en cours, le maire du village vosgien de 1 200 habitants a apporté des précisions ce jeudi matin sur l'antenne de France Bleu Lorraine. Joël Mangel était présent au moment de l'arrivée des équipes médicales du SMUR d’Épinal et de Remiremont : "Dans leur jardin, il y avait une plante qui est mortelle, la datura. Je suppose qu'elle vient du Mexique, on en trouve également en Turquie. Il y avait des plants à côté des pommes de terres. Le couple aimait jardiner. Je me demande ce que cette plante-la faisait là ? "

Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. Mais sur place, l'émotion est vive, confirme le maire : "Tout le monde se pose des questions, détaille l'élu. Il y a eu des perquisitions dans le voisinage, donc il n'y a pas de plantes de ce type ailleurs. Nous allons renforcer notre message de prévention pour éviter que cela se reproduise, si c'est bien cette plante là qui est la cause du drame ".

Une enquête judiciaire est ouverte sous l'égide du procureur de la République d’Épinal, et menée par la brigade de recherche de Remiremont.