Vote de la loi anti-casseurs : la députée En Marche du Loiret Caroline Janvier s'abstient

Orléans, France

Ce mardi, la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, dite loi anti-casseurs, a été adoptée à une très large majorité : 387 députés ont voté pour, sur 553 votants. Ils ont issus, principalement, dess groupes de la majorité (Modem et LREM) et du groupe Les Républicains.

Mais 50 députés de La République En Marche se sont distingués en ne votant pas pour ce texte, notamment à cause de la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester à l'encontre de certaines personnes. Dans ce groupe de 50 députés LREM qui se sont abstenus, figure la députée du Loiret Caroline Janvier.

En revanche, les autres députés loirétains ont voté pour cette loi anti-casseurs, en première lecture : Richard Ramos (Modem) et Stéphanie Rist (LREM), ainsi que les députés LR Jean-Pierre Door, Claude de Ganay et Marianne Dubois. L'opposition de gauche (France Insoumise, PCF, PS) a voté contre ce texte, dénonçant une nouvelle restriction de liberté.