On votera dans 23 communes de la Loire pour le 2em tour des municipales

14 communes de moins de 1 000 habitants et 9 de plus de 1 000 habitants avec 5 triangulaires à Firminy , Pelussin, Rive de Gier, Saint Romain le Puy et Veauche, et 4 duels à Andrézieux-Bouthéon, Saint-Cyprien, Saint-Etienne et Saint-Galmier

14 commues de moins de 1000 habitants :

Arthun, La Chamba, Chabéon, Chatelneuf, Chazelles sur Lavieu, Croizet sur Gand, Gumières, Roche, Saint Alban les Eaux, Vêtre sur Anzon, Saint Martin d’Estreaux, Saint Priest la Prugne, Tarentaise, Chausseterre.

9 communes de plus de 1 000 habitants

Duels : Andrézieux-Bouthéon, Saint-Cyprien, Saint-Etienne et Saint-Galmier

Triangulaires : Firminy, Pelussin, Rive de Gier, Saint Romain le Puy et Veauche

Liste provisoire qui doit encore être validée par le ministère de l’intérieur dans la journée de jeudi.