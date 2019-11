Votez pour le plus beau sentier de randonnée de France, le GR65 chemin de Saint-Jacques en Aveyron

Albi, France

C’est un des sentiers de randonnées les plus fréquentés et réputés de France. Le GR65 qui traverse l’Aveyron d’Est en Ouest est en lice pour être élu le plus beau GR de France. Vous pouvez voter jusqu’au 20 novembre. Les acteurs du tourisme d'Aveyron font en tout cas tout pour que ce GR tire son épingle du jeu.

Patrimoine mondial de l'Unesco

Ce sentier, c’est aussi évidemment le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la plus belle partie française du Camino selon tous les Aveyronnais. Avec notamment la traversée du plateau de l'Aubrac "insolite et plein de poésie". Michel Longuet, président de la Fédération française de randonnée de l’Aveyron est sûr que ce GR65 "est le plus beau. Parce qu’il y une diversité de paysages, parce que qu’il y a deux parties du chemin au patrimoine mondial de l’Unesco." Jean-Luc Calmelly président de l’ADT( agence de développement touriste) de l’Aveyron renchérit : "Il y a trois des plus beaux villages de France sur cette portion que sont Estaing, Saint-Côme et Conques."

Huit autres candidats

Les votes sont ouverts jusqu’au 20 novembre, l’Aveyron affronte sept autres régions et leurs GR respectifs : les GR21 (Seine-Maritime), GR174 (Meuse), GR du Pays Val de Creuse (Indre), GR du Pays tour du Morvan (Nièvre), GR738 (Isère), GR52 (Alpes-Maritimes) et GR de Pays tours et ronde du Canigo (Pyrénées-Orientales).

L’an passé le GR R1, le tour du piton des neiges à La Réunion avait été élu. Avec à la clé une affluence boostée de 30 % sur l’itinéraire.