VOTRE AVIS - Deux ans après Charlie, qu'est-ce qui a changé pour vous ?

Il y a deux ans, le 7 janvier 2015, l'attaque contre le magazine satirique Charlie Hebdo marquait le début d'une vague d'attentats qui allait se poursuivre par l'attaque d'un magasin Hyper Cacher, des attaques qui devaient se solder par la mort de 17 personnes. Que reste t-il de l'esprit Charlie ?

Des milliers de personnes défilant en silence dans les rues avec à la main une pancarte "Je suis Charlie". Cette image restera comme l'une des images fortes du 11 janvier 2015. Ce jour-là, 5 millions de personnes, toutes religions confondues marchaient pour dire non à la barbarie. Quelques jours plus tôt, des terroristes djihadistes semaient la panique dans Paris en tuant 11 journalistes et collaborateurs du journal satirique Charlie Hebdo, 3 gardes du corps et policiers et 3 clients et employés du magasin Hyper Cacher. A Dijon, ce 11 janvier 2015, ils étaient 30 000 personnes à marcher pour défendre la liberté d'expression.

238 personnes tuées lors des attentats djihadistes

Ce jeudi 6 janvier, des cérémonies ont été célébrés à Paris pour rendre hommage aux victimes des attentats. Depuis les attentats contre Charlie, les mesures de sécurité ont été renforcées. Le plan Vigipirate a été rehaussé. Et d'autres attentats ont eu lieu comme à Nice, le 14 juillet 2016 où 86 personnes sont mortes.