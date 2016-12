VOTRE AVIS - La Loi Travail peut-elle relancer l'emploi ?

Les premiers dispositifs de la loi travail sont sur le point d'entrer en vigueur. Les chiffres du chômage tomberont ce lundi soir. C'est le moment de faire le point sur les conditions de travail des employés. Qu'est ce que la loi El Khomri va changer réellement pour les employés ?

Parmi les mesures phare, les accords d'entreprise qui primeront désormais sur les conventions de branche, mais aussi des accords offensifs en faveur de l'emploi, où là encore, un accord d'entreprise signé en vue de préserver ou développer l'emploi primera sur le contrat de travail.

Un référentiel indicatif pour les indemnités prud'homales

Le bulletin de paie sera dématérialisé et un compte personnel d'activité viendra s'ajouter à ceux de formation et de pénibilité. Le but, que tous l'ensemble des droits sociaux de tous les actifs soient couverts et que les jeunes sans diplôme aient d'avantage de droits à la formation. La Loi Travail instaure également un référentiel indicatif pour les indemnités prud’homales, pour créer des emplois et favoriser l’embauche en CDI.

Et au vu de tout ça, on a voulu vous poser la question ce matin. La Loi Travail peut-elle relancer l'emploi ? Venez témoigner sur Facebook et Twitter et ce mardi à 8h15 au 03 80 42 15 15.

Pour sa part, Édouard Guerreiro, de Force Ouvrière 21 considère que "_ce n'est pas avec une loi qu'on relance l'emploi en France, mais avec le pouvoir d'acha_t". Parmi les mesures effectives au 1er janvier 2017, il dénonce particulièrement les dérogations aux accords de branches et notamment concernant les heures supplémentaires.