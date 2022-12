Voudenay-l'Église : une maman et sa fille de deux ans meurent dans l'incendie de leur maison

Un incendie mortel a eu lieu dans une maison dans la nuit de jeudi à vendredi à Voudenay-L'Église dans le canton d'Arnay-le-Duc, en Côte-d'Or. C'est le père de famille qui a appelé les secours parce qu'un incendie s'est déclaré à l'étage de son habitation, là où se trouvaient sa compagne de 24 ans et sa fille de deux ans.

Il a tenté d'aller les secourir avec un cousin mais il y a eu une explosion de fumée et une grande partie de la toiture s'est effondrée. Les deux hommes n'ont pas pu aller plus loin et le père, gravement brûlé, a été pris en charge par le Samu.

Les pompiers, mobilisés toute la nuit, n'ont pas pu sauver la femme et sa fille. Ils ont quitté les lieux un peu après 6h du matin et ce sont maintenant les gendarmes qui sont sur les lieux, pour essayer de comprendre ce qui a déclenché l'incendie.