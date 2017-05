Vougy : un conducteur meurt dans un accident après l'embrasement de sa voiture

Un homme a perdu la vie dans un accident de la route ce mardi midi à Vougy. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur la départementale 482, il a fini sa course sur le toit dans le mur d'une habitation. Son véhicule s'est alors embrasé.

Les témoins de l'accident n'ont pas réussi à extraire la victime du véhicule. Au moment de l'alerte aux secours vers 12h20 il était déjà impossible de s'approcher de la voiture en flammes. Le choc a vraisemblablement été très violent et l'homme, dont on ignore encore l'âge et les origines, aurait perdu le contrôle de son véhicule et finit sa course dans cette maison située dans un virage à proximité du château de Courcel.

A l'arrivée des secours le conducteur était décédé. Le corps entièrement carbonisé.

La maison endommagée

La trentaine de pompiers engagée a dû également éteindre un début de propagation de l'incendie à la toiture et constater, surtout, qu'un mur en pierre s'était écroulé. Un escalier a également été endommagé. Des experts ont été appelés pour évaluer les dégâts.

La RD 482, fermée à la circulation le temps des opérations, à été partiellement rouverte. Les pompiers sont toujours sur place.