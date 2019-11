Vouillon (Indre) : un automobiliste contrôlé à 133 kmh au lieu de 80 !

Châteauroux, France

Les gendarmes de l'Indre ne lâchent rien : une nouvelle fois ce week-end, des contrôles ont eu lieu sur plusieurs axes routiers du département. A Vouillon, ils ont verbalisé un automobiliste pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Celui-ci a été contrôlé à 133 km/h (vitesse retenue) au lieu de 80. Le permis de ce conducteur fait l'objet d'une rétention administrative et son détenteur devra s'expliquer prochainement devant la justice.

Trois autres excès de vitesse ont été enregistrés : 128 km/h et 121 km/h au lieu de 80 à Neuvy-Saint-Sépulchre et 171 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute A20 à hauteur de Mouhet. Par ailleurs, plusieurs conducteurs ont été verbalisés pour conduite en état d'ivresse à la Châtre, Argenton-sur-Creuse et Chatillon et sept autres pour avoir consommé des produits stupéfiants à Argenton-sur-Creuse, Issoudun ou encore Levroux.