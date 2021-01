Voulant écrire leurs initiales en lettres de feu, ils incendient un parking : deux Sarthois condamnés

Deux hommes de 23 et 27 ans ont été condamnés ce lundi 4 janvier 2020 par le tribunal du Mans pour avoir mis le feu à un parking d’une cité de la Ferté-Bernard (Sarthe) en novembre 2019. Selon plusieurs témoins, ils s'étaient retrouvés rue Georges Thoreau pour s'amuser à écrire leurs initiales à l’essence avant de les enflammer avec deux briquets. Des flammes de plus d’un mètre qui ont notamment endommagé la Ford Fiesta d’un des habitants du quartier.

Bidon d'essence dans le coffre

L'audience devant le tribunal a été plutôt bruyante, les deux hommes assurant ne pas se connaître. Le plus jeune maintient qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'incendie et se trouvait au MacDonald's. Egalement poursuivi pour outrage et dégradation dans les locaux de la gendarmerie au moment de son interpellation, il écope d'un an de prison ferme.

Son comparse, interpellé à cent mètres des lieux de l'incendie avec un bidon d'essence dans le coffre de la voiture, est condamné pour sa part à deux ans de prison avec sursis. Tous les deux sont également condamnés à une interdiction de porter une arme pendant cinq ans.