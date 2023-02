Vous avez reçu un sms pour un retard de paiement de stationnement à Nîmes : c'est une arnaque

Méfiance ! Une arnaque au stationnement circule en ce moment à Nîmes. C'est La SPL Agate qui prévient les usagers. La SPL Agate est en charge du stationnement aérien à Nîmes. Elle explique recevoir depuis quelques jours un grand nombre d’appels (+ de 50 depuis jeudi dernier) de personnes ayant reçu un sms leur indiquant un retard de paiement de stationnement (voir image ci-dessous). Il s'agit bien d'une escroquerie.

ⓘ Publicité

Rappels

L’ANTAI ne communique jamais par sms Les messages de ce type commençant par 06… n’ont rien à voir avec le stationnement. Ce numéro de téléphone est fiché depuis déjà quelques semaines. En cas de doute, une simple recherche sur google vous avertit. S’il y a un doute, le service stationnement (spl agate) reste joignable par téléphone (de préférence).

La SPL Agate est en charge du stationnement aérien à Nîmes. Elle explique recevoir depuis quelques jours un grand nombre d’appels (+ de 50 depuis jeudi dernier) de personnes ayant reçu un sms leur indiquant un retard de paiement de stationnement - SPL Agate

Pour rappel, sur Nîmes : en cas de FPS (Forfait Post Stationnement), c’est 15€ sous 72H et 30€ ENSUITE (et non 35€ comme indiqué dans le faux sms)

Toutes les infos : https://www.nimes-stationnement.fr/fps-forfait-post-stationnement/#cestquoiunfps