"Vous êtes un héros" : l'hommage de Brienon à Nathanaël Josselin, pompier tué à Paris

Plus de 400 personnes ont rendu hommage à Brienon-sur-Armançon à Nathanaël Josselin, l'un des deux pompiers tué dans l'explosion de la rue de Trévise à Paris. "Vous êtes un héros", a déclaré la secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne.

Brienon-sur-Armançon, France

Après l'hommage national à Paris, l'hommage à Brienon-sur-Armançon. Là où Nathanaël Josselin a vécu et où il était sapeur-pompier volontaire. En 2014, ce père de famille de 27 ans avait intégré les sapeurs-pompiers de Paris. Lui et le sergent Simon Cartannaz ont été tués samedi 12 janvier, lors d'une intervention rue de Trévise à Paris, dans une explosion liée à une fuite de gaz dans une boulangerie.

300 personnes à l'intérieur du gymnase, plus d'une centaine à l'extérieur

Vendredi après-midi, 300 personnes se sont rassemblées au gymnase de Brienon. Une centaine d'autres sont restées à l'extérieur pour suivre la cérémonie. En tête du cortège, un véhicule de la caserne de Brienon, avec le cercueil, suivi par la famille et les proches de Nathanaël Josselin. De chaque côté, de nombreux pompiers casqués, en uniforme et gants blancs. Six d'entre eux ont porté le cercueil, paré d'un drapeau français, à l'intérieur du gymnase. Certains ont eu du mal à cacher leur émotion.

"Votre engagement a du sens", Françoise Fugier, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne

Dans son discours, la secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, Françoise Fugier, a adressé ses condoléances au nom de l'Etat à la famille de Nathanaël Josselin. "L'engagement de Nathanaël a du sens. Nathanaël Josselin, vous êtes un héros", a-t-elle conclu. Lorsque le cercueil est ressorti du gymnase, c'était sous les applaudissements du public.

L'hommage à Nathanaël Josselin - Jean-Claude Bernard/Sdis 89

Les obsèques de Nathanaël Josselin auront lieu samedi, dans la plus stricte intimité.