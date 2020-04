Vous faites quoi ce mercredi après-midi ? France Bleu Azur vous donne rendez-vous à 16h sur sa page Facebook

"Jamais seul avec France Bleu Azur" c'est une émission en direct, en vidéo avec des invités des Alpes-Maritimes et vous qui participez sur la page Facebook de votre radio 100% Solidaire.

Passons un moment convivial, ce mercredi 15 avril à 16h. Nous serons ensemble mais chacun chez soi pour relever le défi pâtisserie de Patris, chef du restaurant Le 4P, "Petits plats petits pas" à Cagnes-sur-Mer. Il devra faire un dessert à la banane flambée au rhum, son rocher coco et sa chantilly de crème de coco. Gourmands, accrochez -vous !

Voici les ingrédients pour faire la recette avec nous :

2 belles bananes bien mures

1 cuillère d'huile de tournesol

20 g de beurre

du sucre roux

2 cuillères à soupe de poudre de coco

100 ml de creme de coco

3 cl de rhume blanc

France Bleu Azur avec Mathilde Sabatier, notre esthéticienne Green éthique du compte instagramm Beauty_full_friends, vous propose un tuto gommage maison pour prendre soin de votre peau et de vous à la maison avec ce que nous avons dans nos placards.

gommage marc de café - jeanelle Bernart

Pour réaliser ce gommage il vous faut :

1 cuillère à café de marc de café

1 cuillère à soupe d'huile végétale au choix

( si vous n'avez pas de marc de café du sucre ou du sel fin)

et enfin pour vos enfants un atelier créatif avec REKREALIB. Le café-boutique des loisirs créatifs, qui habituellement propose aussi aux enfants et aux ados des ateliers créatifs à Nice. Et pour célébrer le printemps Carole de REKREALIB vous propose un tableau de printemps avec des papillons en origami.

Papillons origami - jeanelle Bernart

Pour réaliser cet atelier avec vos têtes blondes il vous faut :

1 toile ou un carton

du papier à origami ou feuilles couleurs carrés ou feuilles cartonnées à décorer

de la colle

1 sèche-cheveux

des ciseaux

À vous de jouer ! Rendez vous ce mercredi 15 avril à 16h sur la page Facebook de France Bleu Azur