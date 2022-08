Retirer les poubelles des plages pour engager les baigneurs au tri sélectif. L'expérimentation a été lancée l'an dernier à Saint-Georges d'Oléron et Dolus, en Charente-Maritime. Depuis cet été, la quasi-totalité des communes de l'Île d'Oléron suivent le mouvement.

Pollution : vous ne trouverez plus de poubelles sur les plages de l'Île d'Oléron

Des poubelles saturées, mal triées, éventrées. Des déchets qui finissent par courir sur le sable. C'est une problématique connue sur nos plages de Charente-Maritime : celle de la gestion des détritus sauvages. Des élus locaux ont voulu la prendre à bras le corps.

Sur l'Île d'Oléron, depuis le mois de juin, 80 poubelles ont été retirées des plages. Une expérimentation lancée l'an dernier à Saint-Georges-d'Oléron et Dolus, désormais appliquée à la quasi-totalité des communes de l'Île. Chez les baigneurs, les avis sont partagés.

"Gardez vos déchets avec vous"

À chaque entrée de plage, sur l'Île d'Oléron, un petit panneau planté dans le sable. L'écriteau est clair : "Plage sans poubelle. Par respect pour ce lieu : gardez et triez vos déchets".

Amandine découvre la nouvelle lors d'une balade sur la plage de Château d'Oléron, où elle passe toutes ses vacances. "Ah bon ?! D'accord... C'est embêtant". La baigneuse est sceptique. "Je le vois d'un mauvais œil : pour moi, les gens ne sont pas assez disciplinés en France. Pour l'écologie, _ça risque d'être tragique_".

Dans les faits, ce jour-là, le sable est particulièrement propre. Presque aucun mégot, ni emballage par terre. Devant ce paysage, Fanny et sa famille sont plutôt "pour" la suppression des poubelles. "Ça ne nous a pas plus surpris que ça. _Si ça peut permettre aux gens de se conscientiser sur leur rapport aux déchets, ça fait sens_. Personnellement, nous avons l'habitude d'être souvent dans la nature, et nous avons toujours un sachet sur nous pour y mettre nos déchets, ou ramasser ceux des autres".

Un stratégie contradictoire, mais efficace

Sans poubelles, moins de déchets sur les plages. Une stratégie a priori contradictoire, mais qui porte déjà ses fruits, selon le président de la communauté de communes d'Oléron. "Pour l'instant, ça fonctionne : les déchets n'ont pas réapparu de façon sauvage sur nos plages. Ce qui veut dire qu'ils sont repartis dans les habitations", explique Michel Parent. "_Les poubelles, c'est contreproductif_", estime aujourd'hui le maire de Château-d'Oléron.

On s'en était déjà aperçu dans les villages où l'on a installé des conteneurs collectifs. Les usagers n'utilisaient plus leurs conteneurs individuels. C'est le même problème sur la plage. Il faut changer les habitudes. Les déchets, vous les faites à la maison lorsque vous préparez votre pique-nique. Par exemple : transvaser une salade d'un emballage plastique dans un Tupperware.

Vous ne trouverez plus non plus de poubelles sur l'île d'Aix, où elles ont toutes été supprimées l'an dernier. Sur le sable comme en centre-ville. Une manière aussi pour nos élus charentais-maritimes de faire des économies. En l'espace de cinq ans, la taxe gouvernementale sur les activités polluantes est passée de 20 euros à 65 euros la tonne.