VTT électrique et appli mobile, la police nationale de Metz à la pointe de la technologie

La police de Metz se met à la page. Grâce à des dotations de l'Etat et de la DDSP 57, les 156 fonctionnaires de la police nationale sont équipés de terminaux Néo, des smartphones et des tablettes connectésà leur base de données. La brigade VTT de Metz circule désormais en vélo à assistance électrique.

Rapidité et efficacité

La brigade VTT de Metz est composée de cinq fonctionnaires de police. Elle est spécialisée dans la petite et moyenne délinquance. Elle patrouille sur le terrain du mardi au samedi, de 10 heures à 19 heures.

Avec 40 kilomètres parcourus en moyenne chaque jours, le vélo électrique permet aux policiers d'être plus efficaces affirme Jérôme, dans la brigade VTT depuis un an : "avec un vélo normal, on pouvait arriver sur une intervention déjà essoufflés, là, ça nous permet de mener nos opérations en pleine possession de nos moyens."

Cet équipement leur permet également de couvrir un périmètre plus large, explique Fabrice, responsable de la brigade VTT de Metz.

Au lieu de ne patrouiller que dans le centre-ville, nous pourrons être présents en périphérie.

Néo : l'application est déployée à Metz

Les policiers messins sont parmi les premiers à être équipés d'un terminal numérique nommé Néo, une application qui fait office de bureau portatif. "On peut accéder au fichier des personnes recherchées, on peut vérifier la validité d'une pièce d'identité, et verbaliser directement si besoin.", explique le commandant Tranvouez.

L'application Néo est installée sur les smartphones sécurisés des policiers © Radio France - Elodie Rabelle

Dans l'application également, les policiers trouveront leur messagerie professionnelle ainsi qu'un guide des pratiques pour savoir directement comment agir sur le terrain "comme par exemple reconnaître une arme, savoir comment agir face à chien dangereux", précise le commandant.

Sur l'application Néo les policiers peuvent consulter un guide bonnes pratiques pour faire face à différentes situations sur le terrain © Radio France - Elodie Rabelle