VTTiste secouru par les gendarmes dans les Vosges : "Je tenais du fond du coeur à vous remercier"

Cela n'arrive pas tous les jours. Le peloton de gendarmerie de montagne des Vosges vient de recevoir un mail de remerciement après une intervention, début août, au Lac des Corbeaux. Un VTTiste, victime d'une mauvaise chute sur un chemin de randonnée, avait dû être évacué en brancard le 4 août dernier. Blessé aux cervicales et aux lombaires, l'homme a tenu à remercier ses sauveurs : "si je peux (dans un avenir assez proche) me mettre à nouveau debout et marcher c'est grâce à vous", écrit-il. "On est contents même si on a simplement fait notre travail", réagit l'adjudant-chef Pulchère, le commandant du peloton. Depuis le 1er juillet, ses équipes sont intervenus 19 fois dans le massif.