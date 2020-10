Vosges : quatre adolescents sauvent des flammes de leur maison un couple de personnes âgées

Lucas Cuny, Logan Brice, Kenny Brice et Alberic Patrocinio sont quatre adolescents dont le courage et le dévouement ont été récompensés ce mercredi 7 octobre officiellement par le préfet des Vosges, Pierre Ory.

Le 24 août dernier, les quatre amis se baladent à vélo vers 21 heures à Provenchères-et-Colroy à l'est de Saint-Dié des Vosges, quand ils aperçoivent des flammes "d'un mètre de hauteur qui s'échappent d'un pavillon de la commune". En grimpant sur une remorque, Lucas Cuny, pompier volontaire, réussit à atteindre le balcon et prévient un couple de personnes âgées "qui ne se doutait de rien." Les deux habitants sont sains et saufs et leur maison a pu être préservée.

La préfecture parle d'une preuve ici de "courage et de sang froid "de ces quatre jeunes vosgiens, elle espère que "cet acte incitera d'autres jeunes à s'engager pour le service de leurs concitoyens".