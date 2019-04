Wambrechies : un an après sa mort, plusieurs centaines de personnes rendent hommage à Angélique

Entre 300 et 500 personnes marchent en hommage à Angélique Six, ce dimanche à Wambrechies (Nord), un an après la mort de l'adolescente.

Wambrechies, France

Ils sont plusieurs centaines, entre 300 et 500, sous une pluie battante à avoir répondu au rendez-vous donné par la famille d'Angélique Six, ce dimanche 28 avril 2018 à Wambrechies, près de Lille. Une marche blanche en hommage à l'adolescente de 13 ans, retrouvée morte il y a un an, après sa disparition le 25 avril 2018. Très vite, un homme, déjà condamné pour viol et agression sexuelle dans les années 1990, avoue les faits. David Ramault, un voisin, a violé et tué la petite Angélique.