Wasselonne, France

Un Strasbourgeois de 31 ans a disparu dans le secteur de Wasselonne samedi soir. Il a quitté le domicile de ses amis à pieds.

Félix Laverdure est de corpulence athlétique, il mesure 1,85m, a les cheveux châtains foncés, courts rasés sur les côtés et plus long sur le dessus et portait au moment de sa disparition un t-shirt blanc, un pantalon noir, des baskets noires et un sweat gris clair.

Il aurait des tendances suicidaires, des problèmes psychiques et pourrait porter atteinte à son intégrité physique.

Sa famille et la gendarmerie ont lancé un appel à témoins.

En cas de découverte ou d’informations sur la personne recherchée, merci d’appeler la gendarmerie de Wasselonne au 03 88 87 02 45 ou contacter directement le 17.