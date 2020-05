Wattignies : une tentative de féminicide sur le parking du Cora, le suspect a été arrêté

Les faits remontent au vendredi 22 mai : une femme a été victime de six coups de couteau sur le parking de l'hypermarché Cora de Wattignies. Son ex-compagnon est l'agresseur présumé. Il a été interpellé samedi à Perpignan et placé en garde à vue.

Un habitant de Perpignan âgé de 44 ans a été placé en garde à vue, ce samedi, et devrait être mis en examen ce lundi. Vendredi, sur le parking du Cora de Wattignies, il aurait tenté de tuer son ex-compagne de six coups de couteau.

La femme de 34 ans et son ex-conjoint étaient dans une voiture, en compagnie de leur fils âgé de 10 ans. Pour une raison encore inconnue, l'homme a agressé la trentenaire, avant d'être interrompu par un témoin alerté par les cris. Ce dernier a sorti l'agresseur de la voiture. L'ex-conjoint a pris la fuite.

Rentré en vitesse à Perpignan

La victime, dont le pronostic vital était engagé à l'arrivée des secours, a pu être opérée en urgence et est désormais tirée d'affaire. Elle a six semaines d'incapacité totale de travail. L'agresseur présumé, lui, a été rapidement identifié. Rentré très rapidement chez lui, il a été interpellé dès samedi à Perpignan. Des couteaux et plusieurs armes de poing factices ont été retrouvés lors de la perquisition de son domicile. Le suspect a déjà été condamné pour violences.

L'homme doit être présenté au parquet ce lundi en fin d'après-midi, en vue d'une mise en examen. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat.