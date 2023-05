Wavrin : le passage à niveau où un adolescent est mort ne sera pas aménagé, les parents sont furieux

"On sous-estime le drame qui s'est passé", estime Denis Cottin, qui se bat depuis plus de 6 ans pour renforcer la sécurité autour de ce passage à niveau. Son fils, Nicolas, 15 ans, avait été percuté par un TER en 2016 alors qu'il se rendait en gare pour aller à l'école. Au moment de l'accident, les barrières du passage à niveau étaient baissées pour les voitures, mais les parents estiment que les signaux pour les piétons étaient loin d'être suffisants.

"S'il y avait eu 4 barrières, Nicolas serait encore en vie"

"Chaque jour, ce sont 1500 piétons qui traversent la voie et 100 trains qui passent", souligne le père furieux. Depuis 2020, la SNCF , Mairie de Wavrin, la MEL, la Région et l'Etat, étudiaient le projet d'installer un passage souterrain et de 4 demi-barrières. Un aménagement finalement abandonné fin avril. Denis Cottin et Muriel Danel l'ont appris par la préfecture du Nord. " C'est un scandale. Vu la configuration de la gare, et la proximité, parce qu'en fait le passage à niveau est attenant à la gare. On a l'impression de demander la lune. Le maire me l'avait dit : s'il y avait eux quatre demies-barrières, Nicolas serait encore en vie. Parce qu'il aurait été stoppé dans son élan."

Une barrière piétonne

En 2019, une barrière piétonne a été installée malgré tout. Bien trop insuffisant pour les parents. "Ils nous proposent seulement de rallonger la barrière piétonne. Et de tracer une bande jaune pour matérialiser le trajet des piétons. Des aménagement qui ne vont rien leur coûter en fait." La préfecture leur a expliqué que quatre demi-barrières, un ralentissement trop important sur la route.

Un procès latent

La SNCF est mise en examen et doit comparaître devant la justice pour "homicide involontaire par personne morale." La date du procès n'est pas encore fixée. Pour Daniel Cottin, l'abandon du projet est une prudence. "La SNCF reste neutre car elle attend la date du procès. Ils sont ni pour ni contre, parce que ça les arrange, parce que des travaux d'envergure ne les arrangerait pas."