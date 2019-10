Waze vient au secours des pompiers de la Vienne

Poitiers, France

Si vous avez un smartphone et que vous roulez régulièrement il y a de grandes chances que vous ayez téléchargé l'application mobile gratuite Waze. C'est la plus grande communauté à travers le monde et qui met à disposition des informations collectées sur le terrain directement par les usagers, les conducteurs. En avril 2017, un partenariat a été passé entre l'association du numéro d'urgence européen le 112 et la plate forme Waze, ce partenariat doit être "gagnant-gagnant".

Waze outil important pour bien géolocaliser un incident © Radio France - Vincent Hulin

Pour les secours, il s'agit d' être informé des incidents déclarés par les usagers via Waze c'est à dire : accident, localisation exacte, photos, commentaires éventuels, directement sur l’applicatif métier d’aide à la localisation du centre de traitement des appels 18 et 112.

C'est aussi, la transmission, par les sapeurs-pompiers, des consignes de comportement aux utilisateurs de Waze, à partir de l’applicatif métier, par exemple : « les secours sont engagés, facilitez leur accès à la zone de l’accident ». Enfin c'est tout bête mais c'est quand même tout l'ADN de Waze: proposer aux secours un itinéraire en temps réel, pour réduire au maximum le délai d’accès au site de l’accident.