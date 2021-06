Week-end agité dans la pointe bretonne, un coup de couteau à Camaret

Les forces de l'ordre font état de beaucoup de tapage et d'alcool ce week-end dans le Morbihan et le Finistère. Elles sont intervenues pour un coup de couteau à Camaret-sur-Mer.

Beaucoup de tapages, d'incivilités, d'alcool et de bagarres ce week-end dans le Finistère et le Morbihan, témoignent les gendarmes et les pompiers de la pointe bretonne, malgré un couvre-feu encore à 21 heures pour deux jours.

D'ailleurs, à Camaret-sur-Mer en presqu'île de Crozon, samedi soir, une soirée a mal tourné. L'un des invités est parti, puis revenu avec un couteau qu'il aurait planté dans l'abdomen de l'organisateur.

Il a été interpellé et entendu en garde-à-vue ce dimanche.