Week-end de chassé-croisé : grosse activité dans les gites de l'Isère

Alors que midi est déjà bien passé, Samuel peut enfin souffler un peu : "On ne s'est pas posés ce samedi, c'était un peu le rush entre les arrivés et les départs en même temps, surtout les départs aujourd'hui. Donc il ne fallait pas trainer ce matin, entre démonter les lits, aérer les chambres, et servir les petits-déjeuners bien sûr".

Sa femme Laurence et lui possèdent un gite depuis 5 ans à Côtes-de-Corps, dans le Sud de l'Isère. En tout, ils proposent deux chambres d'hôtes pour 2 et 3 personnes ainsi que deux gites pour 11 et 4 personnes. "Ca c'est la chambre d'hôte pour trois personnes. Elle a été libérée ce matin parce que ce sont des gens qui sont venus deux jours avant, avant d'intégrer le grand gite avec leurs amis", explique Laurence en ouvrant une chambre avec mezzanine à l'étage.

Entre ménage et cuisine, des journées bien pleines

En début d'après-midi, elle enchaine avec de la cuisine, car leur gite fait aussi table d'hôte. "Ce soir je fais pour 8 personnes. Ca va m'occuper le début d'après-midi pour cuire mes légumes. Je vais aussi faire mon gâteau pour le petit-déjeuner de demain. Ensuite je vais aller me reposer un petit peu, pour pouvoir attaquer la soirée. Parce que la table d'hôte est à 20h, qu'on est avec nos hôtes _jusqu'à 23h_, et qu'on commence déjà à préparer le petit déjeuner du lendemain", explique-t-elle en coupant ses courgettes. Au menu ce soir : ravioles du Royans aux légumes.

Entre le diner et le petit-déjeuner du lendemain, Laurence a du pain sur la planche. © Radio France - Bastien Roques

Le week-end prochain, ils s'attendent à un programme à nouveau très chargé si ce n'est plus, plusieurs groupes arrivant en même temps pour rester deux semaines. Un roulement qui témoigne de l'activité plutôt soutenue dans les campings et gites cet été. Marc Boulot, le président départemental des Gites de France dresse ainsi un constat plutôt satisfaisant : "On est presque sur un été aussi bon que celui de l'an dernier, avec un mois de juin rempli à 75%, _un mois de juillet rempli à 95%_. Le début d'août va être comme le mois de juillet, et on va commencer à baisser comme d'habitude à partir du 20 août".

Un été faste porté par une clientèle régionale et par le Tour de France

Propriétaire d'un gite dans l'Oisans, sa clientèle est selon lui très tournée vers le vélo : "On a une clientèle étrangère, surtout Belge et Hollandaise. En particulier en juin-juillet quand il y a pas mal d'animations avec toutes les courses de vélo, là en plus il y a eu le Tour de France cette année ! Mais la tendance régulière ces deux, trois dernières années c'était quand même les touristes régionaux. Des gens qui viennent d'Isère, Lyon, Valence, qui montent à la montagne, se mettre au frais, ne serait-ce que deux jours. Ca contribue à alimenter les locations, les réservations de dernière minute. Ils montent le jeudi-vendredi, ou le samedi-dimanche, se reposer et prendre le frais".