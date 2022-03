Week-end de collecte pour les Restos du Cœur

"L'an dernier on a récolté 4 tonnes, on espère autant cette année", confie Serge, le responsable de la récolte du jour. Jusqu'à samedi soir, l'équipe récupère les dons des clients du supermarché. Et derrière leur comptoir, ils s'activent pour trier et ranger les dons du matin, "les gens sont généreux", s'émeut Brigitte, bénévole.

Les consignes habituelles

L'équipe des Restos du Cœur de Tourlaville est divisée en deux. Il y a ceux qui récoltent et rangent les dons et ceux qui distribuent les flyers avec les consignes de dons, assez simples : pas d'alimentaires périssables. Tout est accepté, même si les produits pour bébés et jeunes mamans ne sont pas prioritaires dans ce secteur, "mais quand on a trop, on partage avec les autres locales", précise Serge.

Une année particulière

Crise sanitaire, inflation... et maintenant la guerre en Ukraine sensibilisent plus les clients aux dons. Certains couperont la poire en deux, comme Pierrette qui donnera une partie au Restos du Cœur, une autre à une association d'aide aux réfugiés ukrainiens, "il faut contribuer un peu", dit-elle.

La collecte nationale des Restos du Cœur se déroule du 4 au 6 mars dans les supermarchés. "On compte sur vous", comme disait un certain Coluche....