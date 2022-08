Week-end du 15 août : les feux d'artifice interdits dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire

Les préfets du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ont décidé d'interdire les feux d'artifice dès ce vendredi et jusqu'au mardi 16 août inclus. Le risque d'incendie est trop important à cause de la sécheresse.