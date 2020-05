Les contrôles d'attestation de déplacements et les contrôles routiers seront renforcés sur les routes creusoises ce week-end prolongé du 8 mai.

Week-end du 8 mai : contrôles d'attestation et contrôles routiers renforcés en Creuse

Ce week-end prolongé du 8 mai, les policiers et les gendarmes seront plus nombreux sur les routes creusoises. Ils contrôleront les attestations de déplacements et effectuerons des contrôles routiers, en prêtant une attention particulière aux excès de vitesse. Pour rappel, jusqu'à lundi 11 mai, il faut encore se munir d'une attestation pour justifier de tous déplacements hors de chez soi.

Plus d'une centaine de policiers et gendarmes mobilisés

Les agents seront plus d'une centaine sur les accès principaux et secondaires dans les communes du département pour veiller à ce que le confinement et le code de la route, soient bien respectés.

Si vous avez rejoint une résidence secondaire en Creuse pour le confinement et que vous devez regagner votre résidence principale pour reprendre le travail ou accompagner vos enfants qui doivent bientôt reprendre l'école, vous devrez pouvoir le justifier en cas de contrôle.

Plus 1500 verbalisations

Depuis le 17 mars, la police et la gendarmerie ont réalisé 52 772 contrôles. Au total, 1530 personnes ont été verbalisées entre le début du confinement et le 6 mai.