Héricourt, France

Ils se sont postés sur l'un des axes les plus passants de la ville d'Héricourt. Deux motards de Montbéliard et six hommes du commissariat d'Héricourt ont mené des contrôles routiers et des contrôles de vitesse ce vendredi après-midi sur la départementale 438. Plus précisément sur le rond point situé en face du Super U.

17 véhicules ont été contrôlés

Pendant plus d'une heure, ils ont contrôlé 17 véhicules et relevé 5 infractions: deux immobilisations pour des pneus lisses et dépassement de la date du contrôle technique, un excès de vitesse ou encore téléphone portable au volant. Pour le commandant Didier Zerr, chef de la police d'Héricourt, ces contrôles sont très importants: " C'est un week-end de Pâques donc c'est très important que les forces de l'ordre soient présentes sur la voie publique à la fois en terme de _prévention mais aussi de sanction_, pour sanctionner les comportements à risque pour tous les usagers de la route. Le but c'est que tout le monde passe un bon week-end pascal " .

Des tablettes Néo et une caméra piéton

La tablette Néo permet une verbalisation directe © Radio France - Emilie Pou

Un contrôle placé sous le signe de la modernité. Les policiers avaient à leur disposition des tablettes Néo, qui permettent un accès direct aux fichiers de la police et une verbalisation directe. Ils avaient également une caméra piéton pour enregistrer si besoin le contrôle, et d'avoir en vidéo la réalité de l'intervention.