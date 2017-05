Weekend de l’Ascension : grosse opération des policiers et gendarmes sur les routes d'Ardèche

Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons en Ardèche. La préfecture a donc décidé de lancer une grande opération de contrôle pendant quatre jours et 24 heures sur 24 au bord des routes du département. Une soixantaine de policiers et de gendarmes sont mobilisés.

Tolérance zéro ! En ce long weekend de l'Ascension, la préfecture de l'Ardèche lance une grosse opération de police et de gendarmerie pour lutter contre les mauvais comportements sur la route. Il y aura 180 points de contrôle dans le département, avec une soixantaine d'agents et de militaires mobilisés. Alcool, drogue, dépassements dangereux, vitesse, téléphone au volant ... Ils ne laisseront rien passer. Une opération coup de poing, parce que les chiffres de la sécurité routière sont très mauvais.

Sept accidents mortels depuis janvier

Depuis janvier, il y a eu plus d'accident, plus de blessés, et plus de morts. Déjà sept, contre seulement quatre l'an dernier à la même période. Alors pour cette marquer les esprits et être partout ce weekend, la préfecture a appelé en renfort 14 motards des CRS de Lyon. "Avec les motos, on est très mobiles, on peut rapidement se déplacer d'un point à un autre", explique Antoine Bompart, le commandant de ces patrouilles à motos. "On peut donc patrouiller sur l'ensemble du département dans un temps réduit."

"Nous ne montons pas ces opérations pour verbaliser à tout prix" - Jean-Michel Radenac, directeur de cabinet du préfet de l'Ardèche.

Les CRS de Lyon étaient déjà venus donner un coup de main il y a deux ans, quand le nombre d'accidents était en hausse. Il y en déjà eu 91 cette année. Seule solution pour tenter d'enrailler le phénomène : se montrer. "Nous ne montons pas ces opérations pour verbaliser à tout prix", se défend Jean-Michel Radenac, le directeur de cabinet du préfet de l'Ardèche. "Il y a deux ans, on avait observé un léger mieux à la suite de cette opération."

Impressionner pour dissuader

Cette présence sur les routes permet aussi d'éviter d'autres délits. "Le contrôle des flux sert à sécuriser les citoyens", détaille le lieutenant-colonel Labourel, des gendarmes de l'Ardèche. "Des cambrioleurs ou des personnes qui seraient tentées de commettre des méfaits empruntent les routes, donc on espère aussi que notre présence sera dissuasive."

Depuis le début de l'année en Ardèche, plus de 4 000 contrôles routiers ont déjà eu lieu, et 249 permis de conduire ont été annulés.