Westhoffen : un corps découvert lors de la battue pour retrouver François Drid

Un corps inanimé a été retrouvé lors de la battue, organisée ce samedi, pour retrouver François Drid. Elle était organisée par la famille dont certains membres étaient présents. Un peu plus d'une douzaine de gendarmes l'encadraient, avec une dizaine de personnel de la protection civile et un hélicoptère qui survolait la zone. Près de 200 personnes avaient fait le déplacement pour y participer. Le jeune homme de 24 ans a disparu dans les environs de Westhoffen depuis le 6 août , jour où sa voiture avait été retrouvée accidentée, fermée et sans plaque d'immatriculation arrière.

ⓘ Publicité

Un peu avant 15h, les cinq groupes de bénévoles venaient à peine de rejoindre leur point de départ quand la nouvelle s'est répandue : un corps a été retrouvé par l'un des groupes, à quelques dizaines de mètres seulement du point de départ de la battue, devant l'amicale canine de Westhoffen, en lisière de forêt entre Westhoffen et Wasselonne.

L'identité du corps découvert n'a pas encore été confirmée

Les bénévoles ont ensuite été amenés à retourner sur leurs pas. Certains membres de la familles, bouleversés, ont été pris en charge par la protection civile. Si l'identité de la personne retrouvée n'a pas été confirmée, le mari d'une des tantes du disparu s'est tout de même adressé aux bénévoles : "Je vous remercie chaleureusement d'avoir pris de votre temps, amis, collègues, proches, famille, anonymes. Merci pour votre empathie dans ce moment douloureux. Maintenant la famille va faire son cheminement dans ce moment".

Les lieux ont ensuite été bouclés pour attendre l'arrivée des techniciens en identification criminelle (TIC), chargés de trouver d'éventuels éléments pour identifier la personne retrouvée sans vie et comprendre les causes de sa mort. Une enquête a été ouverte par la procureure de la République de Saverne, Aline Clérot. Il s'agit aussi de photographier et sceller tout ce qui peut aider à l'enquête de la brigade de gendarmerie de Wasselonne.

Le corps va être transporté à l'Institut de Médecine légale de Strasbourg pour procéder à l'examen du corps ou une éventuelle autopsie, si des éléments "suspects" sont retrouvés. "Il faut maintenant laisser parler la science", a réagit la procureure de Saverne, "nous faisons notre travail d'identification sereinement, dans les meilleures conditions, pour apporter des informations parfaitement valables à la famille".