Whirlpool à Amiens: Nicolas Decayeux condamné à 10 mois de prison avec sursis

Nicolas Decayeux, ex-patron de WN, le repreneur de Whirlpool en 2018 a été condamné par le tribunal judiciaire d'Amiens à 10 mois de prison avec sursis et 25.000 euros d'amendes pour abus de biens sociaux et banqueroute.

Nicolas Decayeux a été condamné pour "sa gestion contraire à l'intérêt de la société WN parce qu'il y avait des intérêts personnels" précise la présidente au moment de l'énoncé du délibéré.

Nicolas Decayeux a donc été jugé responsable de la liquidation judiciaire de sa société et du licenciement de près de 180 salariés, au bout d'un an seulement d'existence et malgré plusieurs millions de subventions. Au cœur de cette gestion, d'abord, le salaire que l'ex patron s'est octroyé : 20 000 euros bruts mensuels à la création de WN en 2017, puis deux augmentations en 2018 qui portent sa rémunération à 25 et 28 000 euros. Sans compter une prime de 25 000 euros en mai 2018.

Le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis à son encontre. L'ancienne directrice stratégie et développement de WN a été condamné pour recels d'abus de biens sociaux, du fait de la prime trimestrielle de 3000 euros qu'elle a touché en juin 2019.

Son avocat, Me Pascal Levy réfléchit à faire appel : "je vais voir dans quel état d'esprit il est. Mon client a peut-être envie de tourner une page judiciaire et de retrouver une certaine quiétude. Se lancer dans une procédure d'appel ça va encore lui compliquer la vie". Ils ont dix jours pour faire appel.