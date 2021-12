Whirlpool à Amiens : Nicolas Decayeux, ex patron de WN, s'explique devant la justice

Nicolas Decayeux, ex patron de WN, le repreneur de Whirlpool, était jugé ce jeudi au tribunal correctionnel d'Amiens pour abus de biens et détournement de fonds. Il a dû s'expliquer sur sa gestion de l'entreprise et sa responsabilité dans la liquidation judiciaire de la société.

Nicolas Decayeux s'est expliqué devant la justice. L'ex patron de WN, repreneur de l'usine Whirlpool d'Amiens en 2018, était jugé ce jeudi pour abus de bien social et banqueroute. Dans le viseur du tribunal correctionnel, la gestion de l'entrepreneur picard et sa responsabilité dans la liquidation judiciaire de sa société et le licenciement de près de 180 salariés, au bout d'un an seulement d'existence et malgré plusieurs millions de subventions.

Au cœur de cette gestion, d'abord, le salaire que l'ex patron s'est octroyé : 20 000 euros bruts mensuels à la création de WN en 2017, puis deux augmentations en 2018 qui portent sa rémunération à 25 et 28 000 euros. Sans compter une prime de 25 000 euros en mai 2018. "Pourquoi de tels montants alors que votre entreprise n'avait quasiment aucune activité ni chiffre d'affaires ?" interroge la présidente. "J'estime que c'était mon niveau de qualification, on recrute des talents, j'en suis un", répond l'entrepreneur qui se défend aussi en expliquant qu'il a largement diminué son salaire par rapport à ce qu'il était auparavant, au sein du groupe familial Decayeux.

Loyer pris en charge, emploi de son fils

Au fond de la salle, quelques anciens salariés lèvent les yeux au ciel. La ligne de défense ne passe pas. D'autant que le tribunal enchaîne, cite le loyer de Nicolas Decayeux à 3 000 euros, payé par WN, l'embauche controversée de son fils comme commercial ou encore le salaire à plus de 7 000 euros sans les primes de sa directrice stratégie avec qui il a entretenu une liaison. Toutes ces dépenses, pointées dans l'audit de l'été 2019 sont justifiées répond l'ex patron à la barre. Étaient elles contraires à l'intérêt de la société ? C'est cette question que le tribunal doit trancher.

Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis

Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis contre Nicolas Decayeux. L'ancienne directrice stratégie et développement de WN, poursuivie pour recels d'abus de biens sociaux et de banqueroute risque elle 6 mois de prison avec sursis.