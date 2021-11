Wilfried Schartz, l'ancien président de Tours Métropole, jugé ce jeudi 25 novembre pour violences

Wilfried Schwartz comparait ce jeudi 25 novembre devant le tribunal judiciaire de Tours. Une convocation prévue à 13h30. Le maire de La Riche, et surtout ancien président de Tours-Métropole (il est aujourd'hui vice-président chargé des mobilités), comparait devant la justice pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Il est accusé d'avoir donné une gifle à son ancien directeur de cabinet à la métropole de Tours le 23 juin dernier, à l'époque où il dirigeait la collectivité. Wilfried Schwartz avait démissionné quelques jours après les faits.

La stratégie du complot

Depuis le début, Wilfried Scwhartz nie tout en bloc et choisit le complot comme stratégie de défense. Dans cette histoire, l'ancien président de la métropole de Tours se dit victime de "petits calculs politiques" destinés à le faire tomber et à l'éjecter de son poste de président. Selon lui, tout cela ne serait donc qu'un coup monté ! Et pourtant, il s'est bien passé quelque chose ce matin du 23 juin dans les locaux de la collectivité. Wilfried Schwartz ne nie pas avoir eu une altercation avec son directeur de cabinet, Albin Herbette, au sujet de son management à la métropole. Il parle d'une "discussion houleuse", mais rien de plus... Il ne reconnait pas avoir empoigné et giflé son collaborateur.

Je réserve mes explications pour le procès

Quand il convoque la presse, au lendemain de sa garde à vue début septembre, Wilfried Schwartz explique qu'il réserve "les détails de cette journée-là pour le procès". Convaincu que son "innocence sera reconnue", son avocat nous assure que son client a promis d'être présent à l'audience tout comme son ex-directeur de cabinet, Albin Herbette, qui travaille désormais à Montpellier.