Willy Bardon fait appel de sa condamnation dans l'affaire Elodie Kulik

Amiens

Il devrait donc y avoir un nouveau procès dans l’affaire Elodie Kulik. Maître Stéphane Daquo, l’un des avocats de Willy Bardon, a fait appel ce lundi de la condamnation de son client à 30 ans de réclusion criminelle. Vendredi 6 décembre 2019, Willy Bardon a été reconnu coupable de l'enlèvement, la séquestration suivis de mort et du viol d'Elodie Kulik en janvier 2002 à Tertry dans l'Est de la Somme. Maître Daquo a formulé cette demande à titre conservatoire, faute d’avoir pu rencontrer son client, toujours hospitalisé au CHU d'Amiens après une tentative de suicide juste après le verdict. L'Axonais a avalé du Temik : un puissant pesticide qui peut avoir des effets sur le système nerveux et sur le système cardio-vasculaire. Il s’est réveillé ce lundi après avoir passé plus de deux jours dans le coma. Son état de santé n’inspire plus d’inquiétude aux médecins et a priori, il n'aura pas de séquelles.

Un nouveau procès hors de Picardie ?

Au-delà de son dépôt d’appel, Maître Stéphane Daquo va également déposer une demande de remise en liberté de Willy Bardon : son client a comparu libre lors de son procès devant les assises de la Somme. "Il n’y a pas eu de tentative de fuite de la part de Willy Bardon pendant tout le temps de l’instruction. Il ne s’est jamais soustrait aux convocations qui ont été les siennes et il s’est spontanément présenté tous les jours devant la cour d’assises. Je ne vois pas pourquoi il tenterait de s’échapper maintenant."

Le second procès qui pourrait avoir lieu hors de la Picardie : c'est ce que souhaitent les avocats de Willy Bardon au vu de l’émotion suscitée par le meurtre d’Elodie Kulik dans la région.