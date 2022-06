Wimereux : après l'effondrement du blockhaus de la pointe de la Rochette, le maire appelle à la prudence

Le blockhaus de la pointe de la Rochette à Wimereux (Pas-de-Calais) s'est effondré très tôt ce mercredi matin, sans faire de victime. Il est toujours à flanc de falaise et très instable. Le maire a pris un arrêté pour réglementer la promenade et éviter un drame.

"C'est une partie de l'histoire qui s'en va." Les mots du maire de Wimereux, Jean-Luc Dubaële, après l'effondrement du blockhaus de la pointe de la Rochette ce mercredi matin à l'aube. Le bloc en béton, qui date de la Seconde Guerre mondiale, a fait une chute de plusieurs mètres à cause de l'érosion, heureusement sans faire de victime.

Promenade interdite

Ce mercredi, il est toujours à flanc de falaise. "Il est tombé au deuxième étage, il en reste un pour arriver sur le sable, explique le maire. Il est posé sur de la glaise qui est très glissante, très friable, en plus des orages sont prévus ce week-end." Jean-Luc Dubaële a donc pris un arrêté ce mercredi, en interdisant la promenade sur le haut et le bas de la falaise. "Les piétons ne devront pas enjamber la lisse installée entre le chemin piétonnier et le bord de la falaise", est-il écrit dans l'arrêté.

Le blockhaus n'est pas tombé sur la plage, il est toujours à flanc de falaise. - Jean-Luc Debaële