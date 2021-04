Wingen-sur-Moder : le maire menacé avec une batte de baseball pour une réflexion sur le masque

Un homme d'une quarantaine d'année a menacé ce mercredi matin le maire de Wingen-sur-Moder avec une batte de baseball. Christian Dorschner lui avait fait remarquer qu'il ne portait pas de masque dans un commerce. L'élu a porté plainte contre l'individu qui a été placé en garde à vue.

"Il a brandi la batte de baseball devant moi"

Tout commence dans une boulangerie. Christian Dorschner va acheter son pain et s'aperçoit qu'un des clients ne porte pas son masque à l'intérieur du magasin. A sa sortie, l'édile lui fait remarquer : "Il a commencé à m'insulter, j'ai ouvert sa portière de voiture pour lui demander de s'excuser, et là il a pris une batte de baseball et il m'a menacé."

L'individu n'ira pas jusqu'à le frapper. Il referme sa portière et s'en va au volant de sa voiture. Le maire de la commune a le réflexe de prendre en photo sa plaque d'immatriculation. Il prévient alors la gendarmerie qui le met en garde à vue. L'homme passera en comparution immédiate ce jeudi au tribunal de Saverne.

De son côté le maire se dit encore choqué par l'altercation. "Une batte de basball en aluminium devant le visage ça porte réflexion", lâche Christian Dorschner. Il assure qu'il continuera à demander à ses administrés de porter le masque quand c'est nécessaire.