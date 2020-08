Wisches : une explosion due au gaz souffle une façade à Hersbach

Des fissures parcourent la façade et l'entrée n'est plus qu'un tas de pierres. Une explosion impressionnante a soufflé la façade d'une maison à Wisches, dans la vallée de la Bruche, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août. L'incident s'est produit au lieu-dit Hersbach, dans la Grand Rue.

L'explosion s'est produite peu avant 1h du matin. Elle a fait un blessé grave : un homme de 74 ans qui a été transporté au CHU de Hautepierre à Strasbourg. Trois autres personnes étaient dans la maison mais s'en sont sorties indemnes. Elles ont en revanche dû être relogées dans leur famille car le bâtiment menace de s'effondrer.

Des inquiétudes pour la façade

Pas moins de 41 pompiers sont intervenus, pour secourir les habitants mais aussi sécuriser les lieux et installer des soutènements afin d'éviter l'effondrement de la façade. Les sapeurs-pompiers de Schirmeck, Urmatt et Obernai étaient présents, ainsi que la cellule "Sauvetage et Déblaiement" des pompiers de Strasbourg.