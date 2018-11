Wissembourg : un père de famille poursuivi pour une douzaine d'agressions sexuelles

Par Aurélie Locquet, France Bleu Alsace et France Bleu

Un Alsacien de 46 ans, chef scout à Wissembourg et professeur dans un collège à Seltz, a été mis en examen mercredi 7 novembre pour viol et agressions sexuelles. Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, il aurait abusé de 13 enfants, entre 2010 et 2016.