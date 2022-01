Woody le marcassin va pouvoir rentrer chez lui, le préfet du Lot-et-Garonne régularise la situation

Woody va pouvoir retrouver sa propriétaire. La situation du petit marcassin a été "régularisée" explique le préfet du Lot-et-Garonne. Il annonce dans un communiqué ce jeudi 20 janvier que rendre l'animal à sa maîtresse est la "moins mauvaise solution au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance.

Cette habitante du Lot-et-Garonne a recueilli l'animal en septembre dernier et il n'a jamais réussi à retourner à la vie sauvage. Sa déclaration de détention a été refusée par les services de l'Etat qui sont venir chercher Woody le 13 janvier dernier. Depuis, cette habitante du Lot-et-Garonne a lancé une pétition en ligne qui a recueilli plus de 73.000 signatures et de nombreux soutiens de personnalités.

Le préfet du Lot-et-Garonne annonce que la propriétaire de Woody est désormais "détentrice légitime de l'animal" et qu'elle va devoir lui garantir des conditions de vies adaptées pour l'animal et s'assurer qu'il ne causera pas de dégâts sur les biens et les personnes. Il est possible de détenir un sanglier chez soi si l'on fait une déclaration de détention en préfecture et si l'on respecte une liste d'obligations.