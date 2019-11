Pau, France

La police de Pau met en garde contre la "movie money". La "movie money" ce sont des billets de banques que l'on utilise en accessoire pour des tournages de films, de séries, de clips ou de publicités. Ces coupures ont l'apparence des vrais, pour être crédibles pour la caméra. Le commissaire Alexandre Cotto, explique ci dessous comment on peut facilement identifier ces faux qui ressemblent aux vrais.

Un faux facilement identifiable

Le faux billet de "movie money" est facilement identifiable quand on y regarde de plus près. D'abord il manque le filigrane classique, l'hologramme n'a pas de reflet, et le papier n'a pas le craquant habituel. La signature de Mario Draghi est remplacé par la mention "movie money". Sur l'extrémité des deux cotés du billet il est écrit en anglais que c'est un faux. Les inscriptions en grec ne sont pas les mêmes, et enfin, le numéro de série est toujours le même.

Et tout aussi facile à trouver

Cette movie money se trouve très facilement sur internet, sur la plupart des sites d'achats en ligne. Par exemple une liasse de 20 billets de 20 euros pour 4 euros 99. Les policiers de Pau en ont trouvé un exemplaire dans une saisie sur une autre affaire. Et puis un commerçants de Pau a déclaré en avoir refusé un. Ça veut dire qu'il y en a. C'est la face immergée de l'iceberg.

Si vous tombez sur un spécimen, n'hésitez pas à le signaler au commissariat de police de Pau.