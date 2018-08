Cela fait partie des lieux actuellement interdits aux cyclistes à Orléans : les mails Rocheplatte et Jean Jaurès, où la circulation automobile est particulièrement dense. Cette situation va bientôt changer, avec la création d'un itinéraire cyclable sur ces 2 boulevards, et dans les 2 sens, de manière à pouvoir rejoindre la Loire à vélo au niveau du quai Barentin ou bien le centre-ville. Le chantier démarre aujourd'hui.

Une bande cyclable d'1,50 m de largeur

Toutefois, il ne s'agit pas d'une "piste" cyclable à proprement parler, mais plutôt d'une "bande" cyclable. La différence ? La bande cyclable qui sera aménagée fera 1 mètre 50 de largeur, alors qu'une piste cyclable est plutôt calibrée à 2 mètres, voire 2,50 m de largeur. Dans la pratique, les voies automobile sur les boulevards Rocheplatte et Jean Jaurès vont être rétrécies, pour permettre la création de la bande cyclable, suivant un itinéraire que détaille Lise Lemaire-Leroy, responsable du pôle maîtrise d'œuvre à la ville d'Orléans : "On va partir de la médiathèque, on sera donc sur la chaussée, on va traverser le boulevard St Jean, puis le faubourg Madeleine ; après, on prendra la contre-allée (juste après la rue Alexandre Caboche, au niveau de l'immeuble Groupama) pour rejoindre le square de la Pergola, et on pourra traverser de manière sécurisée à côté des passages piétons pour gagner le quai Barentin et donc la Loire à Vélo. Dans l'autre sens, on pourra donc traverser les quais, remonter vers le centre-ville en passant par la rue Creuse et la rue Croix de Bois pour rejoindre le boulevard Jean Jaurès et aller jusqu'au Frac." Explications à retrouver ici :

"Ce sera vraiment un cheminement facile et bien marqué" - Lise Lemaire-Leroy Copier

2 bémols dans l'itinéraire

Cet aménagement correspond donc à un double objectif : relier le quartier Ouest d'Orléans, depuis la gare, au parcours de la Loire à vélo - c'est la dimension touristique ; favoriser les déplacements doux pour les liaisons domicile-travail. On notera 2 bémols cependant : l'itinéraire cohabite avec plusieurs arrêts de bus, et il n'y aura pas de bande cyclable sur la portion entre la rue Porte St Jean et la rue Bannier, là où le boulevard Rocheplatte est plus étroit, seul un marquage au sol sera réalisé à cet endroit.

Ces travaux d'aménagement sont prévus pour durer jusque fin septembre et coûteront 70 000 € à la métropole d'Orléans. Les opérations de marquage auront lieu la nuit pour limiter les perturbations.