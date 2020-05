Entre difficultés économiques et réouvertures incertaines, les discothèques bretonnes dans le flou

La plupart des discothèques du pays avaient dû fermer leurs portes avant le début du confinement. Aujourd'hui fermées, elles font face à des difficultés économiques, et s'interrogent sur leur possible réouverture, alors que le gouvernement n'a jamais évoqué le cas de leur secteur publiquement.

"Quel est notre futur ? Notre avenir ? On en sait pas plus !" Rachel Le Moigne, gérant du club Le Gatsby à Rennes, bien que compréhensif face à la situation que doit gérer le gouvernement, dit faire face "à l'angoisse de ses équipes". Pour les boîtes de nuit, aucune date de reprise n'a été annoncée. Et de par leur activité, ces établissements se doutent que ce n'est pas pour demain.

Quel déconfinement pour les clubs ?

Dans le milieu, on évoque un possible protocole sanitaire pour encadrer la réouverture des discothèques. Pour Rachel Le Moigne, il doit être bien réfléchi : "Si ce n'est pas rentable économiquement, on ouvrira même pas nos portes. S'il faut faire une sélection avec pas plus de cinquante clients, avec des masques, ou en combinaison intégrale, la convivialité va en prendre un coup (rires) !" Membre de l'UMIH (Union des Métiers de l'Industrie et de l'Hôtellerie), il se questionne : "La nuit va-t-elle survivre ? Sûrement, mais avec des complications."

Une situation économique difficile

Comme de nombreux commerces, les boîtes de nuit souffrent depuis le début du confinement. Les propriétaires du Gastby possèdent deux autres clubs à Rennes (Le Délicatessen et l'Espace), et la bonne santé financière du groupe permet d'appréhender l'avenir avec un minimum de sérénité. Carl Hautbois est lui le propriétaire du Gossip à Vitré : "On a réussi à geler tous nos prêts professionnels pour six mois. _Mais il reste à payer tous les mois les intérêts et les assurances de ce crédit, notre loyer également_. On a un salarié temps plein en chômage partiel, on a contracté un PGE (Prêt Garanti par l'Etat), mais c'est juste pour garder la tête hors de l'eau." Juste avant le confinement, Carl hautbois avait investi dans la construction d'une nouvelle salle. Aujourd'hui il a une visibilité sur sa trésorerie jusqu'en septembre seulement.

Les discothèques saisonnières dans l'impasse

La situation est encore plus dure à tenir pour les clubs bretons de bord de mer, comme La Chaumière à Saint-Lunaire près de Dinard. Le gérant Eddy Olivier explique : "_On fait 60 à 70% de notre chiffre d'affaires entre avril et septembre_. On va être fortement impactés, parce que contrairement aux autres établissements qui ont des clients à l'année, on reste une boîte de vacances. On vit grâce à la clientèle parisienne et rennaise qui possède une résidence secondaire dans la région."

Le confinement va laisser beaucoup de monde sur le carreau.

Avec ses deux associés, Eddy Olivier a démarré officiellement son activité début avril. Il n'a donc pas engagé de charges de personnel, mais sa société n'a pas non plus assez d'ancienneté pour obtenir des aides de l'Etat. Comme d'autres gérants de boîtes de nuit, il évoque deux solutions : un gel des sociétés jusqu'en 2021, avec gel des charges et des taxes et une réouverture normale, ou bien une reprise en septembre sous un protocole sanitaire strict. Mais il n'est pas dupe, le confinement "va laisser beaucoup de monde sur le carreau."

Plus que tout, ces acteurs du monde de la nuit attendent un signe de l'Etat, une évocation de leur cas, de leur secteur qui génère directement et indirectement près de 20 000 emplois en France.