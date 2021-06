Au procès en appel de la buraliste d'Albi, le procureur requiert trois mois de prison avec sursis et 3.000€ d'amende. Il estime que la buraliste s'est rendue coupable de discrimination envers quatre clientes musulmanes.

Procès en appel de la buraliste d'Albi : le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis et 3.000€ d'amende

Le procès en appel de la buraliste Albigeoise poursuivie pour discrimination s’est tenu ce mardi à Toulouse. La commerçante sexagénaire toujours en activité est jugée pour avoir refusé en 2015, 2016, 2017 et 2018 de prendre et de délivrer des colis à des clientes au motif qu’elles étaient voilées et qu’elle ne pouvait pas contrôler leur identité. Elle invoquait aussi des questions de sécurité.

En première instance Marie Pinier a été condamnée à 1.000 € d’amendes et un peu moins de 10.000€ de dommages et intérêts. Le procureur a requis une peine égale à celle requise en première instance.

Trois des quatre plaignantes. © Radio France - Pascale Danyel

"Pourquoi ne pas leur demander d'ôter leur voile en toute discrétion ?"

Le procureur éclaire la salle. La commerçante explique avoir refusé de servir des femmes voilées car elle n’était pas en mesure de vérifier leur identité. "Pourquoi ne pas les faire passer de l’autre côté du comptoir, loin du regard des hommes, pour leur faire ôter le voile et vérifier ?" demande le magistrat.

La buraliste invoque des raisons de sécurité. "Mais cela relève d’une mission régalienne et doit être assuré par l’État » explique le magistrat. Il note d’ailleurs « qu’on peut tout aussi bien cacher une arme sous un bonnet ou un chapeau ». Pour lui, l’argument sécuritaire ne tient pas. "Quant au voile, il ne couvre pas le visage" dit très clairement le procureur. Ou alors dans la même logique "il faudrait aussi interdire les cols roulés".

La commerçante écoute, inquiète en se tournant régulièrement vers son avocat. Les trois plaignantes présentes à l’audience ne perdent pas un mot des réquisitions

"Le voile islamique est un signe d’appartenance à la religion musulmane" rappelle le procureur. Il souligne sans équivoque le caractère discriminatoire du comportement de la gérante. Et demande, comme cela a été requis en première instance, trois mois de prison avec sursis et 3.000 euros d’amende.

Le délibéré sera rendu le 30 juin.