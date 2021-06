Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand et la maire de Calais, Natacha Bouchart ont demandé ce mercredi au ministre de l'intérieur le démantèlement d'un "nouveau campement de migrants" au sud-est de Calais pour éviter la "reconstitution d'une jungle".

Xavier Bertrand et Natacha Bouchart demandent à Gérald Darmanin le démantèlement d'un "nouveau camp" à Calais

Plus de 500 migrants installés sur ce site

Dans un courrier adressé à Gérald Darmanin, ce mercredi, la maire de Calais et Xavier Bertrand souhaitent éviter la "reconstitution d'une jungle". Ils alertent donc le premier ministre sur la situation au sud-est de la ville de Calais : "Nous tenons à vous alerter sur la reconstitution d'un campement de migrants" sur l'ancienne friche Magnesia à Calais.

Dans cette lettre,ils pointent "des rixes impliquant une trentaine de personnes" survenues dans la nuit de mardi à mercredi dans ce campement, suscitant l'intervention d'une "cinquantaine de policiers et CRS". Ils demandent donc l'évacuation immédiate du campement. La maire de Calais Natacha Bouchart explique que plus de 500 migrants sont installés sur ce site, "il y a des personnes violentes, qui se font la guerre (...) et que les aménageurs veulent retrouver l'emprise" du lieu. Le bidonville baptisé "Jungle de Calais", démantelé en 2016, avait accueilli jusqu'à 9.000 migrants.