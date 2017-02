Xavier Beulin amenait un "regard économique" à l'agriculture selon Michel Dantin

Le patron de la FNSEA, plus gros syndicat agricole, Xavier Beulin est mort dimanche d'une crise cardiaque à seulement 58 ans. Le maire de Chambéry, également député européen, Michel Dantin salue un homme d'une "intelligence remarquable". Vive émotion aussi pour la FDSEA des Savoie.

Le président de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) Xavier Beulin est mort subitement dimanche, suite à une crise cardiaque, à 58 ans. Le céréalier était à la tête du plus gros syndicat agricole français depuis 2010. Le maire de Chambéry Michel Dantin l'a souvent cotoyé dans sa carrière, en tant que député européen siégeant à la commission de l'agriculture ou encore dans les cabinets du ministère de l'Agriculture. Il salue "un homme d'une intelligence remarquable qui avait amené ce regard économique à la profession".

Le maire (LR) dresse le portrait d'un homme consensuel : "il voulait faire progresser la réflexion. Il a su comprendre tout le monde et se faire le défenseur de toute l'agriculture. Il n'était pas qu'un syndicaliste revendicatif, il était dans la construction et dans la recherche de l'avancée collective." C'était quelqu'un de très humble, il rappelait parfois qu'il n'avait qu'un CAP. C'était quelqu'un de très attachant."

"Personne ne peut remettre en cause son engagement" Alexandre Merle, vice-président de la FNB

Alexandre Merle, éleveur de veau en Savoie et vice-président de la Fédération nationale bovine avait préparé le salon de l'agriculture, qui démarre samedi, avec Xavier Beulin. "Nous avions déjeuné ensemble jeudi dernier... on est vraiment tous sous le choc. Il n'a eu de cesse de défendre l'intérêt des agriculteurs, de défendre leurs revenus. Quelque soit la sensibilité syndicale ou politique, personne ne peut remettre en cause son engagement en faveur des agriculteurs."