Xavier Dupont de Ligonnès : recherches sans succès dans un cimetière du Var

Une nouvelle fois la police rentre bredouille. Elle a effectué des recherches dans un cimetière du Var, à Grimaud, dans la nuit de lundi à mardi, pour tenter de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Sans succès, plusieurs tombes ont été inspectées et fouillées par l’Office central pour la répression des violences dans ce cimetière que Xavier Dupont de Ligonnès connaît bien puisqu’il a passé une partie de ses étés, enfant, à Port-Grimaud.

Disparu depuis plus de 10 ans

Avec cette opération, les enquêteurs voulaient vérifier si le père de famille avait pu ou non se suicider dans ce cimetière. Des recherches négatives, tout comme le 18 mai 2021 dans une abbaye de l’Indre, l’abbaye traditionaliste de Saint-Michel-en-Brenne. Ces investigations font partie des vérifications régulières menées dans le cadre de cette affaire.

Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants le 21 avril 2011 et de les avoir enterrés sous la terrasse du domicile familial à Nantes, avant de disparaître. L’autopsie a révélé que les victimes ont été droguées et abattues d’une balle dans la tête. Repéré dans le sud de la France le 15 avril 2011, à Roquebrune-sur-Argens, commune du Var, Xavier Dupont de Ligonnès est depuis introuvable.