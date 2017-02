Xavier Dupont de Ligonnès refait parler de lui

Six ans après le quintuple assassinat du 55 boulevard Schuman à Nantes, un nouveau livre paraît sur l'affaire de Ligonnès. Samuel Doux signe ce qu'il appelle "une biographie numérique" de Xavier Dupont de Ligonnès. Le père de famille suspect numéro 1 est toujours introuvable.

Le 21 avril 2011, sous la terrasse d'une maison, au 55 boulevard Schuman à Nantes, les corps sans vie d'une mère de famille et ses quatre enfants étaient retrouvés. Agnès Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoit Dupont de Ligonnès. Le père, Xavier, suspect numéro 1, est toujours introuvable. Presque six ans après les faits un nouveau livre sur l'affaire XDDL paraît ce jeudi aux éditions Julliard.

La biographie numérique de Xavier Dupont de Ligonnès signée Samuel Doux sort ce jeudi en librairie. - DR

Son auteur Samuel Doux Publie explique avoir écrit une "biographie numérique".

C'est un livre écrit entièrement à partir de ce que j'ai pu trouver sur internet, sans jamais bouger de devant mon ordinateur - Samuel Doux

Ce qui fascine l'auteur et qui motive l'écriture de ce livre, c'est que des centaines de personnes se sont mises à pister Xavier Dupont de Ligonnès sur internet.

Des centaines de personnes l'ont cherché et ont fait remonter des preuves bien avant la police, ça m'a fasciné. En ligne on trouve toute la vie de cet homme. La famille à même monter un blog.

Ce n'est pas un livre de journaliste, mais un livre d'écrivain. Entre réalité et fiction Samuel Doux explique qu'il "complète les phases manquantes".

C'est à la fois la réalité, la vérité de la vie de cet homme de sa naissance jusqu'au moment du drame, et c'est aussi de la fiction car il me manquait de nombreux éléments.

